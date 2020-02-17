عقوبات صارمة من "الأوقاف" لـ 1500 خطيب بسبب الأفكار المتطرفة

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة قامت بوقف 1500 إمام عن الخطابة وقامت بتحويلهم إلى أعمال إدارية، لأن لديهم أفكار متطرفة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأئمة، رغم حصولهم على شهادة أزهرية إلا أنهم لم يتربوا في كنف الأزهر، وحصولهم هؤلاء على الشهادة الأزهرية كان مجرد رخصة لاستعلاء المنبر.



وتابع "طايع"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية"dmc"، مساء الإثنين، أن الخطبة الموحدة استرشاديه من حيث العنون والموضوع، ويترك المجال أمام الإمام للإبداع الفني والعقلي للإمام.



وأشار إلى أن الخطب الاسترشادية وضعت من قبل العديد من العلماء، تراعي المناسبات الدينية والقومية أو أي آفات في المجتمع مثل ظاهرة الختان.

