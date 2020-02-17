الجبير يجتمع مع وفد الكونجرس لبحث الأوضاع بالمنطقة

اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اليوم الاثنين، مع وفداً من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.





وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات.





كما بحث الجبير مع الوفد الأمريكي مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.





وسبق أن استقبل عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي ألكسندر راندوس.





وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأفريقية خاصة في منطقة القرن الأفريقي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.