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Ministryof Supply | رابط مباشر تحديث بطاقات التموين 2020 وتسجيل رقم الهاتف المحمول من خلال موقع دعم مصر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:42 م
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بطاقة التموين موقع دعم مصر
بطاقة التموين موقع دعم مصر
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Ministryof Supply | رابط مباشر تحديث بطاقات التموين 2020 وتسجيل رقم الهاتف المحمول من خلال موقع دعم مصر

ننشر لكم بالخطوات السهلة والبسيطة اضافة رقم الهاتف المحمول الي بطاقة التموين، حبث ناشدت وزارة التموين على لسان النطاق باسمها الدكتور علي المصيلحي،بضرورة تسجيل واضافة رقم الهاتف المحمول للمستفيدين من الدعم التمويني وحملة البطاقات التموينية، وذلك بهدف تحديث قاعدة البيانات للمواطنين أصحاب البطاقات وسهولة الاتصال بهم لابلاغم بأي قرارات جديدة، ونوضح لكم طريق اضافة الهاتف المحمول في سطور هذا المقال عن طريق موقع دعم مصر.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الباب لا يزال مفتوحا لكتابة أرقام الهواتف على موقع دعم مصر، وفي نفس الوقت لم تحدد الوزارة أي يوم لانتهاء التسجيل، وطلبت الوزارة من المواطنين بضرورة تسجيل أرقامهم بالاضافة لذلك قامت الوزارة بطباعة جملة سجل رقم هاتفك على بونات الخبز، ويستمر المواطنين المستفيدين من الدعم بتسجيل أرقام الهاتف حتي اللحظة الحالية.

وفقا لما أعلنته وزارة التموين في بيان لها، أن عملية تسجيل الهاتف المحمول من أجل تحديث كافة بيانات أصحاب البطاقات المسجلين على موقع دعم مصر، وأكدت أن التسجيل مهم وضروري لكي تسهل عمليات التواصل بين الوزارة والمواطنين، ونفت الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل، بأن من لا يقوم باضافة هاتفه يستبعد وبحذف من التموين.

خطوات اضافة رقم الهاتف المحمول الي بطاقة التموين
يمكن الأن الدخول على موقع دعم مصر، وسيتمكن كافة المستفيدين من الدعم من تسجيل ارقام هواتفهم بدون أية مشاكل، ولكن وجب التنبيه عند كتابة رقم هاتفك يرجي كتابة الارقام باللغة الانجليزي وليس باللغة العربية منعا لحدوث مشاكل عند الاضافة.

- يجب على المستفيد أن يدخل على موقع دعم مصر.
- بعد الدخول يرجى النقر على كلمة سجل موبايلك.
- بعدها سيظهر لك مربعين من أجل ادخال الرقم القومي المسجل باسم صاحب البطاقة.
- وقم بادخال رقم البطاقة التموينية في المكان المخصص.
- بعد ذلك سيطلب منك أن تقوم بكتابة رقم التليفون المحمول.
- نقر على ايقونة حفظ .

Ministryof Supply | رابط مباشر تحديث بطاقات التموين 2020 وتسجيل رقم الهاتف المحمول من خلال موقع دعم مصر

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