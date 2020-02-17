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حلا الترك ترد على احتمالية اعتزالها الفن بعد الزواج.. ومدى علاقتها بـ"أحلام"!

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:39 م
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حلا الترك
حلا الترك
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وضحت الفنانة البحرينية حلا الترك، اليوم الإثنين، تفاصيل علاقتها القوية بالنجمة الإماراتية "أحلام"، مؤكدة أنها دعمتها ببداية مشوارها الفني وققفت بجانبها، والفضل يرجع لها لوصولها لما هي عليه الآن.

وظهرت حلا الترك، في برنامج "‏‎كاربول كاريوكي"، والمذاع عبر فضائية sbc، والذي يقدمه الفنان السعودي هشام الهويش بصحبة الفنانة اليمنية أروى، وهي تغني لأم فاهد، وحين سألها المذيع عن سبب اختيارها لأغنية أحلام، قالت: "لأن هي غير".

وأضافت حلا الترك أنها تحترم أحلام كثيرًا وتحبها وتضعها على رأسها، وهي من دعمتها وأوصلتها لهذه المكانة، كاشفة عن كلمة لم تنسها لأحلام حين قالت لها: "ستصيرين في يوم من الأيام مطربة الخليج الأولى".

وحول احتمالية اعتزالها الفن بعد الزواج، أبدت حلا الترك رفضها لذلك، قائلة: "أنا أشتغل وتعبت على نفسي ليش أعتزل، يعني أنت تغدر بي وتلعب بمشاعري وتخليني أعتزل وتاخد غرضك وفي الآخر مع السلامة"، وذلك وفقًا لقولها.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة حلا الترك تثير الجدل بين فترة وأخرى حول علاقتها بوالدتها التي انفصلت عن والدها قبل سنوات، وأيضًا حول علاقتها بزوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة.
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