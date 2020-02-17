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قحافة يهزم الدلتا وسمنود يقع في فخ التعادل مع الزيات والسنطة يضرب الجابرية بنصف دستة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:37 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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أسفرت نتائج مباريات الجولة ال20 بدوري القسم الرابع "منطقة الغربية" والتي أقيمت عصر اليوم عن النتائج التالية :-

حقق فريق قطور الفوز علي شباب المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب قطور، سجل الأهداف أحمد سليط وأحمد سمير.

وهزم فريق قحافة نظيره الدلتا بثلاثية نظيفة عن طريق محمد الجارحي وجيلبرتو وإبراهيم نوير "حارس الفريق" الذي شارك في مركز الهجوم بمباراة اليوم والذي سجل الهدف الثالث بعد نزوله ارض الملعب بدقيقتين، ليتصدر قحافة ترتيب المجموعة برصيد 47 نقطة.

ونجح شباب الزيات في إيقاف قطر انتصارات شباب سمنود بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم "مودي" لشباب الزيات بهدف عن طريق ضربة جزاء، ثم أحتسب عمرو عبدالعاطي حكم اللقاء ركلة جزاء لشباب سمنود بعد دقيقة من تقدم الزيات، ولكن أضاعها سمنود، لينجح فيما بعد الحملاوي لاعب سمنود في إدراك التعادل لفريقه لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي1/1.

واكتسح بسيون، فريق شباب زفتي بخماسية نظيفة عن طريق وهدان والبحيري وخالد سعد الدين، ومفرح ومادو.

كما فاز فريق السنطة بنصف دستة اهداف مقابل ثلاثية علي فريق الجابرية، سجل للسنطة "يوسف رأفت" رباعية، "لا لا" هدف، وأحمد خضر هدف، بينما سجل للجابرية محمود عصام، وأحمد أبو عتمان.

ويختتم منافسات الجولة العشرون غدا الثلاثاء بين فريقي شباب قسطا وشباب محلة حسن علي ملعب مركز شباب الزيات.

ترتيب القسم الرابع :-

1- قحافة 47 نقطة
2- سمنود 46 نقطة
3- السنطة 42 نقطة
4- قطور 41 نقطة
5- محلة حسن 34 نقطة
6- ش الزيات 23 نقطة
7- ش زفتي 22 نقطة
8- ش بسيون 18 نقطة
9- الجابرية 18 نقطة
10- ش المحلة 16 نقطة
11- الدلتا 10 نقاط
12 قسطا 3 نقاط
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