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أول تحرك ضد طبيب اتهمته ممرضه بالتحريض ضدها في الشرقية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:37 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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أصدر الدكتور صبحي الخوانكي مدير مستشفي الزقازيق قرارا بإحالة طبيب مقيم للتحقيق حيث اتهمته ممرضة بتحريض أسرة مريض ضدها ما أدى لتعديهم عليها بالسب والضرب اعتقادًا أنها تدعي عطل بأحد الأجهزة.

وكانت الممرضة حررت مذكرة تتهم فيها طبيب بالمستشفى بالتسبب في تعدي أسرة مريض عليها بالسب والضرب مشيرة إلى أن الطبيب طلب إجراء أشعة للمريض وعندما أبلغته أن الجهاز معطل قال الطبيب أنه غير معطل ما أدى لانفعال أسرة المريض والتعدي عليها.
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الكلمات المفتاحية

مصر طبيب صحة الشرقية الشر قية اخبار

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