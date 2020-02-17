أيمن بهجت قمر يوجه الشكر لمحبيه.. ويعلن إصراره على اعتزال تأليف الأغاني

سادت حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية، وذلك عقب إعلان الشاعر أيمن بهجت قمر اعتزاله عن تأليف الأغاني، واتجاهه لكتابة المسلسلات والأفلام، وتوالت عليه العديد من الرسائل من قبل الجمهور، نجوم الفن لكي يحاولون منعه من إتخاذ ذلك القرار.



كتب أيمن بهجت قمر تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر"، قال فيها :"بشكر كل اللي دعموني واللي اتصلوا بيا بس، أنا بتأسف لكوا الموضوع لا هو لقطة بدور عليها وإلا كنت عملت مداخلات أو طلعت في برامج ولا مثلاً لحظة غضب".



وتابع أيمن قائلاً :"أنا بدور على الراحة جايز أحن للأغاني وأكتب لنفسي بس خلاص أنا طلعت من المفرمة دي، ربنا يقدرني أقدم أعمال درامية تعوض غيابي ده وهدعم المواهب ".



وأضاف أيمن :" ملحوظة لسه عندي اغاني هتنزل مع عمرو وشيرين وتامر وكذا حد".



وفي سياق آخر، يشار أن مسلسل "فلانتينو" الذي سيتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل هو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج سينرجي، بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، إلهام عبد البديع، محمد الكيلاني، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة.