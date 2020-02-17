Advertisements
Advertisements
Advertisements

أيمن بهجت قمر يوجه الشكر لمحبيه.. ويعلن إصراره على اعتزال تأليف الأغاني

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:15 م
Advertisements
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
هبة أحمد
Advertisements
سادت حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية، وذلك عقب إعلان الشاعر أيمن بهجت قمر اعتزاله عن تأليف الأغاني، واتجاهه لكتابة المسلسلات والأفلام، وتوالت عليه العديد من الرسائل من قبل الجمهور، نجوم الفن لكي يحاولون منعه من إتخاذ ذلك القرار.

كتب أيمن بهجت قمر تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر"، قال فيها :"بشكر كل اللي دعموني واللي اتصلوا بيا بس، أنا بتأسف لكوا الموضوع لا هو لقطة بدور عليها وإلا كنت عملت مداخلات أو طلعت في برامج ولا مثلاً لحظة غضب".

وتابع أيمن قائلاً :"أنا بدور على الراحة جايز أحن للأغاني وأكتب لنفسي بس خلاص أنا طلعت من المفرمة دي، ربنا يقدرني أقدم أعمال درامية تعوض غيابي ده وهدعم المواهب ".

وأضاف أيمن :" ملحوظة لسه عندي اغاني هتنزل مع عمرو وشيرين وتامر وكذا حد".

وفي سياق آخر، يشار أن مسلسل "فلانتينو" الذي سيتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل هو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج سينرجي، بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، إلهام عبد البديع، محمد الكيلاني، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

قبل القمة بثلاثة أيام.. كارتيرون يستقرعلى تشكيل الزمالك

منذ نصف ساعة

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "المدرعة الفتاكة".. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

منذ حوالي 3 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ أقل من ساعتين

فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:39 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

12:37 م

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

06:11 م

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

03:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status