حصريًا.. أول لقاء تلفزيوني لغادة رجب وزوجها بعد الزفاف

تحل الفنانة غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن، ضيفين على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الأربعاء المقبل.





يأتي اللقاء كأول ظهور إعلامي للزوجين بعد حفل زفافهما، الذي أقيم مطلع العام الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.





يتحدث العروسان خلال اللقاء عن كواليس زواجهما، وكيف بدأت قصة حبهما. كما تشهد الحلقة تقديم غادة للعديد من الأغنيات، أبرزها أغنية "بنت الجيران".





يبث برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.