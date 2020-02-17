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يوفنتوس يتصدر.. ترتيب الدوري الإيطالي بعد مبارايات الجولة الـ24

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:39 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
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يوفنتوس.. أقيمت أمس الأحد الموافق الـ16 من فبراير 2020، مبارايات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، والتي شهدت مفاجأة في بعض مبارايات الجولة.

فوز يوفنتوس

فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على نظيره بريشيا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد بهدفين دون رد.

ترتيب يوفنتوس

ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة الـ57، بفوزه في مباراة الأمس أمام ضيفه بريشيا، ليعزز صدارته للدوري الإيطالي بعد تعثر ميلان.

رقم تاريخي لفريق يوفنتوس

وحقق يوفنتوس الفوز في أول 16 مباراة له من بطولة الدوري الإيطالي، بفضل مدربه ساري الذي دخل التاريخ، ليلحق بكارلو بارولا الذي فاز بهذا الكم من المبارايات، في 1960، أي ما يقارب من 60 عامًا.

أهداف يوفنتوس

أحرز هدفا يوفنتوس باولو ديبالا نجم منتخب الأرجنتين، والإكوادوري خوان، في الدقيقة الـ39 والـ75.

خسارة يوفنتوس

وخسر يوفنتوس مباراة الجولة الـ23 أمام فيرونا في مفاجأة من العيار الثقيل، بهدفين لهدف، والتي أبعدته عن صدارة الترتيب للكالتشيو مؤقتًا.

يوفنتوس يتصدر

وبفوز يوفنتوس في مباراة الأمس، فإنه رفع رصيده إلى النقطة الـ57، لعتلي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي "كالتشيو"، في حين يأتي لاتسيو وصيفًا بعدما تغلب على إنتر، صاحب المركز الثالث.


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