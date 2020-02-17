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هبوط حاد للصين في مجال النقل الجوي بسبب فيروس "كورونا"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:31 م
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بوابة الفجر
وكالات
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هبطت الصين إلى المرتبة 25 عالميًا في مجال النقل الجوي، عقب أن كانت في المرتبة الثالثة عالمياً، بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وهذا التراجع يأتي مع تصغير وإلغاء العديد من شركات الطيران لرحلاتها الجوية؛ حيث هبطت السعة المقعدية من السوق الصينية بمقدار 270 ألف بنسبة تراجع وصلت إلى نحو 80%.

وأظهرت البيانات أن "نسبة الانخفاض في السعة المقعدية على الرحلات الجوية منذ يوم 20 يناير الماضي مقارنة ببداية الأسبوع الجاري، تخططت نحو 74% من السوق اليابانية، و70% من السوق الكورية، وبنسبة 77% من تايلاند".

ومن المتوقع أن تشهد السوق المحلية في الصين تشغيل عدد أقل بنحو 10,4 مليون مقعد، بحسب مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المهتمة بنشر بيانات المطارات وشركات الطيران.

وأفادت التقارير بأن شركتي "تشاينا إيسترن"، و"تشاينا ساوثرن"، هما أكثر الناقلات تأثرا من منظور دولي؛ حيث قلصت الشركتان طاقتهما إلى أكثر من 200 ألف مقعد في الأسبوع.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا النقل الجوي الصين

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