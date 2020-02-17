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"حساب المواطن" يعلن الحالات المسموح فيها منح الدعم لغير السعوديين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:27 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف برنامج حساب المواطن، عن الحالات المسموح فيها باستفادة غير السعوديين من الدعم، كتابعين مضافين للمستفيد الرئيس (السعودي).


وتلقى البرنامج، عبر حسابه بموقع "تويتر"، تساؤلًا من أحد المستفيدين قال فيه: "هل يشمل حساب المواطن أم المواطن وزوجة المواطن، غير السعوديتين؟".


ورد البرنامج بأن غير السعودي لا يمكنه التسجيل كمستفيد رئيس للاستفادة من الدعم؛ وذلك اعتدادًا بشروط الأهلية المطلوبة للاستحقاق.

وتتضمن الشروط أن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل، وبإمكان "أم و زوجة المواطن" (غير السعوديتين) الاستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها باعتبارها "تابعا" إلى المستفيد الرئيس.

وسبق أن جدد برنامج "حساب المواطن"، التأكيد على أنه لا يحق للبنوك سحب الدعم المستحق في حسابات المستفيدين حال وجود متأخرات للقرض.

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حساب "خدمة المستفيدين" بموقع "تويتر"، قال فيه: "السلام عليكم يعطيك العافية لو سمحت أنا لي شهران ينزل حساب المواطن بالصراف وثاني يوم مالقاه موجود ولما راجعت البنك اتضح أنه شهران نفس المشكلة ينزل ولا أستفيد منه والسحب يتم من نفس جهة الإيداع.. هل يعقل اجلس شهرين كذا وهو المعين لنا بعد التقاعد؟".

وقال "حساب المواطن": "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 .


وكان مواطن آخر اشتكى قائلًا: "هل يحق للبنك أن يخصم من حساب المواطن لوجود متأخرات للقرض، علمًا بأن مرتين يخصم 300 ريال سعودي".

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الكلمات المفتاحية

غير السعوديين حساب المواطن الدعم الحالات

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