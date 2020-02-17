



سجل الآن | Link موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بطاقات التموين tamwin.com PhoneNumper “سجل موبايلك”





موقع دعم مصر رقم الموبايل تحديث بطاقات التموين tamwin.com PhoneNumper، تسجيل رقم التليفون المحمول عبر موقع دعم مصر 2020 لاستكمال بيانات بطافات التموين، من أهم ما يبحث عنه المواطنين خلال الساعات الحالية للاستجابة إلى رسالة وزارة التموين إلى أغلب المواطنين عبر بونات صرف العيش أو بونات صرف التموين، والتي كان نصها “برجاء تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر ”.





وأعلنت وزارة التموين في أحد التصريحات الصحفية على لسان مستشار وزير التموين، أن الهدف من كتابة رقم الهاتف على موقع دعم مصر هو تيسير التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية بالإضافة إلى التأكد من هوية حاملي البطاقات التموينية ولا علاقة لها بعمليات التنقية التي تقوم بها الوزارة.





موقع دعم مصر رقم الموبايل تحديث بطاقات التموين

وأعلنت وزارة التموين أن الهدف من تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر هو سهولة التواصل مع المواطنين وأصحاب البطاقات التموينية من خلال ربط رقم البطاقة التموينية برقم الهاتف المحمول، ولهذا اشترطت أن يكون رقم الموبايل مسجل باسم صاحب البطاقة بأحد شركات خطوط الاتصالات.





موقع دعم مصر للتموين وتسجيل رقم الموبايل

وللتسير على المواطنين ننشر خطوات تسجيل رقم الهاتف المحمول عبر موقع دعم مصر من خلال إتباع التالي:





- اختيار من شريط الخيارات بأعلى الشاشة “سجل موبايلك”.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم البطاقة والرقم القومي.

- ثم قم بتحديد المحافظة التابع لها.

- قم بالنقر على عرض.

- تظهر أمامك صفحة جديدة بها بيانات بطاقة التموين الخاصة بك.

- وفي أسفل الصفحة مربع لإدخال رقم المحمول.

- قم بكتابته والتأكد منه أولا ثم قم بالضغط على حفظ.





سجل الآن | Link موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بطاقات التموين tamwin.com PhoneNumper “سجل موبايلك”