في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب وفاة الراحل محمد متولي



وولد بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث عاش بالأسكندرية ثم التحق بكلية دار علوم وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية ليبدأ مسيرته الفنية وشارك بأول عمل سينمائي خلي بالك من زوزو ثم شارك بعدها بعشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.



وفي هذا التقرير يستعرض لكم " الفجر الفني " سبب وفاة الراحل محمد متولي



توفي محمد متولي فجأة دون أي أمراض حيث قالت وفاء إبراهيم زوجة الراحل أثناء استضافتها في برنامج معكم مني الشاذلي المذاع علي القناة الفضائية أنه كان مريض بالسكر ومصاباً بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته بمرض البرد مضيفةقبل ما يتوفي جاله دور برد ولما مات توفي بزغطة



وأضافت ابنة الراحل "معرفناش نلحقه، قلتله اتغطي يا بابا قالي قالي يا بنتي خلاص ساب الموبايل من ايده ومات، حاولت افوقه واضغط علي قلبه ملحقتش أعمل حاجة"



يعد آخر شئ كتبه الراحل عبر حسابه بموقع الفيسبوك كل شئ له آخر ليه ما تكنش البداية خير عشان النهاية منك تبقي في صالح الغير كل خطوة بتمشيها مكتوبة بس الصح والغلط بإيدك انت يا انسان، بحمد ربنا إني انسان بخاف الحرام جداً وأعشق الحلال



تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد متولي الذي رحل عن دنيانا فجأة دون مرض 17 فبراير 2018.