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الصين.. المشرعون يدرسون إنشاء قوانين تمنع تناول الحيوانات البرية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:40 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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دفع وباء فيروس "كورونا" الجديد الصين إلى إعادة النظر في تجارتها واستهلاكها للحياة البرية، والتي تم تحديدها كمصدر محتمل للفاشية.

وصاغ المسؤولون تشريعات لتطبيق الضوابط والتخطيط لتقديمها في الدورة التحضيرية المقبلة للمؤتمر الشعبي الوطني السنوي.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، تعد تفاصيل الاقتراح ليست واضحة بعد، لكن الهدف هو إنهاء "العادة الخبيثة المتمثلة في تناول الحياة البرية"، وفقًا لبيان أصدرته اللجنة الدائمة للمؤتمر اليوم الاثنين.

على الرغم من أن الأصل الدقيق للفيروس التاجي لا يزال قيد التحقيق، إلا أن مسؤولي الصحة والعلماء يقولون إنه انتشر في الخارج من سوق الجملة في ووهان حيث باع البائعون بشكل قانوني الحيوانات الحية من الأكشاك المزدحمة في الأماكن القريبة التي تحتوي على اللحوم والخضروات.

لقد ألهم الوباء المشاعر العامة بأن استهلاك الحيوانات مثل الزواحف والقطط والقنافذ غير آمن في الأساس.

يحظر الاتجار في الحياة البرية المهددة بالانقراض أو المهددة في الصين، لكن وانغ روهي، مسؤول في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قال في الأسبوع الماضي إن تطبيق القانون كان متساهلًا.

تم تعقب فيروس كورونا الجديد، مثل الفيروس الذي تسبب في اندلاع السارس في عامي 2002 و2003، إلى الخفافيش ويعتقد أنه قفز منها إلى ثدييات أخرى ثم إلى البشر. في حالة السارس، قفز الفيروس أولًا من الخفافيش.

أشارت إحدى الدراسات إلى أن البانجولين، وهو نوع مهدد بالانقراض ويتم تقدير قيمته اللحم ومقاييسه في الصين، ربما يكون حامل الفيروس الجديد.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حيوانات تناول الصين السارس

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