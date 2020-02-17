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أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 17-2-2020

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:20 م
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أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم
تسيطر حالة من الاستقرار على أسعار الأسمنت خلال تعاملات الفترة الأخيرة بعد أن ارتفع سعر طن الأسمنت بنحو 12 جنيه خلال تعاملات الشهر الجاري، وبالرغم من تراجع أسعار الحديد ليهبط سعر طن الحديد بقيمة تتراوح ما بين 250 إلى 350 جنيهًا، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء أول بأول:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت استقر ليسجل 810 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 778 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد" استقر ليسجل 760 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك  سجل775 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس سجل 768 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة سجل  765 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 780 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 765 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري سجل 770 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء  سجل 768 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان  سجل 788 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 803 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي  سجل  سعر 815 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة سجل 765 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل 773 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت سيناء النخيل استقر ليسجل 710 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888  استقر ليسجل سعر 708 جنيها للطن

سعر أسمنت حلوان الواحة  استقر  ليسجل718 جنيها للطن


أسعار الأسمنت المقاوم

أسمنت أسيوط تراجع جنيهان ليسجل سعر 823 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر استقر ليسجل 813 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار استقر ليسجل 835 جنيها للطن

السويس سي ووتر استقر ليسجل سعر 815 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم  استقر ليسجل سعر 835 جنيهًا للطن


صادرات مصر من الأسمنت
ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة "يناير – نوفمبر 2019″ بنحو 10% لتسجل 142مليون دولار مقابل 130 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويتم التصدير لنحو 64 دولة.

وهناك 10 دول ستحوذون على 74% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت، يأتي على رأسها ليبيا  بزيادة قدرها 128% لتسجل 69.469 مليون دولار في مقابل 30.447 مليون دولار.

الولايات المتحدة الأمريكية  في المرتبة الثانية بزيادة 28 % لتسجل 11.367 مليون دولار مقارنة بنحو 7.661 مليون دولار .

السعودية في المرتبة الثالثة بتراجع 12 % لتسجل 11.105 مليون دولار مقارنة بنحو 12.613 مليون دولار.

كينيا في المرتبة الرابعة بتراجع 75 % لتسجل 7.53  مليون دولار مقابل 30.57 مليون دولار.

اليمن في المرتبة الخامسة بتراجع 34 % لتسجل 5.833 مليون دولار مقابل 8.802 مليون دولار.

أوغندا في المرتبة السادسة بزيادة 50 % لتسجل 5.411 مليون دولار مقابل 3.597 مليون  دولار.

 لبنان في المرتبة السابعة بزيادة 84% لتسجل 4.503 مليون دولار في مقابل 2.451 مليون دولار.

 السودان في المرتبة الثامنة بزيادة 218 % لتسجل 3.53 مليون دولارفي مقابل 1.111 مليون دولار .

فلسطين في المرتبة التاسعة بتراجع 2.5 % لتسجل 3.213 مليون دولار في مقابل 3.627 مليون دولار.

 الأردن في المرتبة العاشرة بتراجع 2%  لتسجل 3.578 مليون دولار في مقابل 3.644 مليون دولار.

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