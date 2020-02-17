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إيقاف مدرب كوكاكولا ومدير الكرة 4 مباريات بالقسم الثاني

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:21 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قررت لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف كل من هيثم إبراهيم عطية مدرب فريق كوكاكولا وأيمن عبد القادر مدير الكرة 4 مباريات.

جاءت تلك العقوبات بناءا على تقرير الحكم والمراقب في مباراة النجوم وكوكاكولا، التي أقيمت بالجولة الرابعة عشر، لمنافسات المجموعة الثانية، من الموسم الحالي، من دوري القسم الثاني.

وخسر فريق كوكاكولا مؤخراً من النجوم، خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، كما تلقى هزيمة اليوم من المريخ، على ملعب كوكاكولا، بهدف نظيف.

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