الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الليجا





كشف الاتحاد الإسباني عن طاقم التحكيم في مباراة فريق ريال مدريد مع فريق ليفانتي والتي ستقام يوم السبت القادم على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.









وتم تعيين هيرنانديز هيرنانديز حكما لمباراة ريال مدريد المقبلة، والتي يحل فيها ضيفا على ليفانتي، وسيرافقه جييرمو كودارا في غرفة تقنية الفيديو VAR.









وكان قد تعادل فريق ريال مدريد بالأمس مع فريق سيلتا فيجو بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو.









الجديد بالذكر أن فريق ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني.



