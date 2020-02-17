الملك سلمان ورئيس إرتيريا يبحثان العلاقات الثنائية

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية مع ارتيريا، خلال جلسة مباحثات رسمية مع رئيس إريتريا، أسياس أفورقي.

وبحث الجانبان مستجدات الأحداث في القرن الإفريقي والمنطقة، فضلًا عن تأكيد أهمية ودور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد -الوزير المرافق -، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا صقر بن سليمان القرشي.

كما حضر المباحثات من الجانب الإريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومستشار الرئيس يماني قبراب، ومدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة إريتريا لدى المملكة ويني قيهير.