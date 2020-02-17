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فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:09 م
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بوابة الفجر
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تحدث لويس فيجو المدير لاعب فريق ريال مدريد وبرشلونة السابق عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان في البقاء بمنصبه مع الملكي بالموسم المقبل.



وقال فيجو في تصريحاته اليوم:  لا أحد أفضل من زيدان في قيادة الفريق بغض النظر عن اللحظات المعقدة التي واجهها، هذه كرة القدم حيث لا يمكنك الفوز دائمًا، ما يجب عليك فعله هو الثقة بأنك قادرٌ على تحقيق شيء.



وعن المرشح الأكبر لحصد دوري الأبطال قال: أرى ليفربول قويًّا جدًّا ولكن سباق الأبطال لا يعتمد على ما أنت عليه الآن، فهو لا يهتم بما تقدّمه طوال الموسم، وكلاهما (ريال مدريد وبرشلونة) مفضّلان لتحقيق هذه البطولة حيث كل شيء ممكن.

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