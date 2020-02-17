غداً.. نظر تجديد حبس متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان

تنظر غدا الثلاثاء دائرة الارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس الدكتور حسن حفناوى حسن محمود وعبد الفتاح الصادق محمد سليمان على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـالمحور الإعلامي للإخوان.



وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم منها الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة.

