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غداً.. نظر تجديد حبس متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:09 م
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ارشيفية
ارشيفية
مـروة هيـكل
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تنظر غدا الثلاثاء دائرة الارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس الدكتور حسن حفناوى حسن محمود وعبد الفتاح الصادق محمد سليمان على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـالمحور الإعلامي للإخوان.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم منها الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة.
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الكلمات المفتاحية

محكمة الجنايات المحور الإعلامي للإخوان أمن دولة عليا

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