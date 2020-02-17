Advertisements
Advertisements
Advertisements

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كشف لويس فيجو لاعب برشلونة وريال مدريد السابق عن الفريق المرشح للفوز بكلاسيكو الأرض المقبل يوم 1 مارس المقبل بالجولة السادسة والعشرين ببطولة الدوري.


وقال فيجو في تصريحاته اليوم: الأفضلية لـ ريال مدريد لأنه سيلعب في ملعبه، فهو عاملٌ مؤثر ولكن بالطبع كل شيء ممكن، ولا يهم من كان أفضل أم أسوأ.


واضاف:  لازال هناك الكثير من الأسابيع القادمة، والفارق بسيط بين الفريقين، والمنافسة في المواسم الأخيرة كانت دائمًا بين ريال مدريد وبرشلونة وبالطبع هذا الموسم ليس مختلفًا.


وعن انتقاله لريال مدريد قال: لم أكن أشعر بالضغط عندما انتقلت إلى ريال مدريد بقيمة كبيرة، فأنا لا أهتم إن كانت قيمتي 60 أم 40 أم حتى 30 مليون يورو، وبالطبع السوق تغيّر كثيرًا عن السابق ولا أحد كان يتوقع بأن السوق سيصل إلى هذا الحد.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| المدرعة الفتاكة.. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

منذ أقل من ساعة

لويس سواريز يصدم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من ريال مدريد بشأن لاعبه الجديد

منذ ساعة و نصف

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:37 م

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

03:29 م

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

05:02 م

عاجل| المدرعة الفتاكة.. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status