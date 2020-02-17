لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

كشف لويس فيجو لاعب برشلونة وريال مدريد السابق عن الفريق المرشح للفوز بكلاسيكو الأرض المقبل يوم 1 مارس المقبل بالجولة السادسة والعشرين ببطولة الدوري.









وقال فيجو في تصريحاته اليوم: الأفضلية لـ ريال مدريد لأنه سيلعب في ملعبه، فهو عاملٌ مؤثر ولكن بالطبع كل شيء ممكن، ولا يهم من كان أفضل أم أسوأ.









واضاف: لازال هناك الكثير من الأسابيع القادمة، والفارق بسيط بين الفريقين، والمنافسة في المواسم الأخيرة كانت دائمًا بين ريال مدريد وبرشلونة وبالطبع هذا الموسم ليس مختلفًا.









وعن انتقاله لريال مدريد قال: لم أكن أشعر بالضغط عندما انتقلت إلى ريال مدريد بقيمة كبيرة، فأنا لا أهتم إن كانت قيمتي 60 أم 40 أم حتى 30 مليون يورو، وبالطبع السوق تغيّر كثيرًا عن السابق ولا أحد كان يتوقع بأن السوق سيصل إلى هذا الحد.







