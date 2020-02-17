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افتتاح نموذج محاكاة البورصة المصرية بجامعة حلوان

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:08 م
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النموذج
النموذج
أية حمروشي
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افتتحت جامعة حلوان اليوم الاثنين، فعاليات "نموذج محاكاة البورصة المصرية"، والذي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك في إطار دور جامعة حلوان للعمل على تطوير ودعم وإثراء الفكر الطلابي وفي تجربة جديدة يخوضها طلاب الجامعة.

وقالت الجامعة، إن نموذج المحاكاة، يعد أفضل منصة للتدريب العملى والنظرى على كل ما يخص البورصة، لبناء شباب واعي قادر على العطاء والنفع العام للمجتمع مع صقل قدراتهم وتأهيلهم لدخول لسوق العمل بعد التخرج.

وتدعم جامعة حلوان نماذج المحاكاة والأنشطة الطلابية، بهدف تحصيل العلم من خلال تنظيم هذه النماذج حتى يتمكن الطالب من خلالها من التعرف على الثقافات الدولية وطبيعة عمل منظمات المجتمع المدني، حيث تسهم النماذج في بناء فكر الطلاب ورفع مستوى الوعي لديهم وطرح الرؤى السياسية المختلفة في جميع القضايا الوطنية والعالمية المطروحة، بالإضافة إلى كونها فرصة لمنح الشباب خبرات حياتية من خلال طرح الآراء والأفكار وإتاحة التدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي.

ويهدف نموذج محاكاة البورصة إلى رفع الوعي الإدراكي لدى الطالب الجامعى بآليات العمل في البورصة المصرية، ومعرفة الطالب الجامعى بأساسيات البورصة والعمل على فهم مجالات العمل المتاحة فيها، والعمل على تقليل الفجوة بين النظام الأكاديمي وسوق العمل للطالب الجامعي.

ويشارك بنموذج المحاكاة، طلاب من كليات التجارة وإدارة الأعمال، والحقوق والآداب ويرأس النموذج الطالب عبدالرحمن محمد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

وبدأت فعاليات نموذج محاكاة البورصة المصرية على أن تكون هناك جلسات تدريبية كل أسبوع حيث سيتم تدريس ٨ محاضرات خلال ٨ أسابيع بقاعة المكتبة المركزية بالحرم الجامعى، وتحتوي المحاضرات على محتوى علمي للبورصة المصرية وشرح محتوى مهني في العديد من المجالات المهمة مثل التنمية البشرية وريادة الأعمال والعمل الحر والتعليم الذاتي والتخطيط وغيرها من مجالات سوق العمل.
افتتاح نموذج محاكاة البورصة المصرية بجامعة حلوان
افتتاح نموذج محاكاة البورصة المصرية بجامعة حلوان
افتتاح نموذج محاكاة البورصة المصرية بجامعة حلوان
افتتاح نموذج محاكاة البورصة المصرية بجامعة حلوان
افتتاح نموذج محاكاة البورصة المصرية بجامعة حلوان
افتتاح نموذج محاكاة البورصة المصرية بجامعة حلوان
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الكلمات المفتاحية

نموذج محاكاة البورصة المصرية جامعة حلوان المجتمع المدني

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