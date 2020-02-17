Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد الأوروبي يضيف عقوبات جديدة على رجال أعمال وكيانات سورية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، ثمانية رجال أعمال وكيانين مرتبطين بهم إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة إلى عقوبات يفرضها الاتحاد على النظام السوري وداعميه، حسب ما ذكر بيان للمجلس الأوروبي.

وأوضح المجلس الأوروبي في البيان: أن "أنشطتهم أفادت بشكل مباشر نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراض تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع".

وتم فرض تلك الإجراءات العقابية في 2011 وتضم القائمة حاليا 277 شخصا و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد لأصولهم.

ووتتضمن العقوبات الإضافية "حظرًا نفطيًا وقيودًا على استثمارات معينة، وتجميدًا لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيودًا على تصدير معدات وتكنولوجيا قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى على النظام في سوريا، قبل عام، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصًا و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.

ومن مسببات لائحة هذه العقوبات أن "الـ11 شخصاً والـ5 كيانات، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة.

ولفت نص قرار الاتحاد الأوروبي إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب النزاع في سوريا، مما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن جميع السوريين المعاقبين والكيانات الخمسة، لديهم استثمارات في مشاريع عقارية ضخمة بعضها يتوسط العاصمة السورية، حسبما جاء في قرار الاتحاد الأوروبي الذي قدم تعريفات موجزة بالمعاقبين، أشخاصاً وكيانات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عقوبات سوريا الاتحاد الأوروبي

أخبار تهمك

عاجل.. بيان رسمي من ريال مدريد بشأن لاعبه الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 7 ساعات

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ 41 دقيقة

لويس سواريز يصدم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل| المدرعة الفتاكة.. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

منذ أقل من ساعة

فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على استخدام الأسلحة الكيماوية

"الاتحاد الأوروبي" يضيف 7 وزراء سوريين على قائمة العقوبات

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد سوريا حتى يونيو 2020

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في سوريا

بومبيو مهاجماً النظام السوري: الأسد خطر على الشرق الأوسط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:37 م

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

03:29 م

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

05:02 م

عاجل| المدرعة الفتاكة.. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status