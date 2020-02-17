Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواطن بكفرالشيخ يتهم سائق "توك توك" بالتشهير بابنته على "فيسبوك"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:06 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
Advertisements
اتهم المواطن "ع.ا " المقيم بمدينة سيدي غازي بمحافظة كفرالشيخ، سائق توكتوك ويدعى "عبدالفتاح.ا.ع" مقيم بذات المدينة، بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" وضع عليها الصورة الشخصية لإبنته الطالبة بإحدى الكليات.

وأكد الأب، في المحضر الذي يحمل رقم 1117 إداري مركز كفرالشيخ، أن سائق التوكتوك المذكور قام بالإشتراك مع أخرين طالب النيابة في البحث عنهم، بنشر صور لا تليق بإبنته وأسرته على صفحة الفيسبوك، وبتصفح الصفحه عثر عليها بكلام خادش للحياء نتج عنه ضرر نفسي.

وأضاف والد الفتاة، قائلا: فوجئت بمكالمات عده من بعض الأقارب والأصدقاء يجبروني بوجود صفحة على الفيس بوك بإسم إبنته وبها كلام وعليها صور لا تليق بفتاه جامعية على الفور طلب الأب منهم بأخذ الصفحة وإرسالها له للبحث عنها وللتأكد ومحاولة للتعرف على الشخص صاحب الصفحة.

وناشد الأب وزير الداخلية ومدير الأمن بكفرالشيخ بسرعة ضبط الجناة ومعاقبتهم بما يراه القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كفرالشيخ تشهير اخبار

أخبار تهمك

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

منذ أقل من ساعتين

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| المدرعة الفتاكة.. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

منذ ساعة

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 6 ساعات

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. بيان رسمي من ريال مدريد بشأن لاعبه الجديد

منذ أقل من ساعتين

فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

لويس سواريز يصدم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

نواب البرلمان يكشفون أسباب تقنين "التكاتك" في مصر.. ويطالبون بعقوبات رادعة لمن يخالف القوانين

إصابة سائق "توك توك" بالمنوفية بطلقات خرطوش بسبب مقاومة سرقته

فيديو خادش للحياء للإعلامية الكويتية نهى نبيل

"عمل سائق توك توك".. قصة كفاح شاب تخرج من كلية الطب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:37 م

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

03:29 م

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

عاجل| المدرعة الفتاكة.. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

04:52 م

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status