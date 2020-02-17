مواطن بكفرالشيخ يتهم سائق "توك توك" بالتشهير بابنته على "فيسبوك"

اتهم المواطن "ع.ا " المقيم بمدينة سيدي غازي بمحافظة كفرالشيخ، سائق توكتوك ويدعى "عبدالفتاح.ا.ع" مقيم بذات المدينة، بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" وضع عليها الصورة الشخصية لإبنته الطالبة بإحدى الكليات.



وأكد الأب، في المحضر الذي يحمل رقم 1117 إداري مركز كفرالشيخ، أن سائق التوكتوك المذكور قام بالإشتراك مع أخرين طالب النيابة في البحث عنهم، بنشر صور لا تليق بإبنته وأسرته على صفحة الفيسبوك، وبتصفح الصفحه عثر عليها بكلام خادش للحياء نتج عنه ضرر نفسي.



وأضاف والد الفتاة، قائلا: فوجئت بمكالمات عده من بعض الأقارب والأصدقاء يجبروني بوجود صفحة على الفيس بوك بإسم إبنته وبها كلام وعليها صور لا تليق بفتاه جامعية على الفور طلب الأب منهم بأخذ الصفحة وإرسالها له للبحث عنها وللتأكد ومحاولة للتعرف على الشخص صاحب الصفحة.



وناشد الأب وزير الداخلية ومدير الأمن بكفرالشيخ بسرعة ضبط الجناة ومعاقبتهم بما يراه القانون.