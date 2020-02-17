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وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:03 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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شهدت مناطق آثار الفيوم توافد العديد من الزوار من جنسيات مختلفة اليوم، حيث زار وفد ياباني هرم اللاهون بالفيوم وقاموا بالدخول إلى حجرة الدفن الملكية بالهرم والتقطوا بداخلها العديد من الصور التذكارية واصطحبهم عادل سعد مندى مفتش الآثار بالمنطقة.

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد افتتحوا حجرة الدفن في 28 يونيو الماضي، صرح بذلك سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم.

وأضاف أن وفدًا من ماليزيا قام بزيارة معبد قصر قارون وقاموا بالتجول فى ردهات وصالات وسطح المعبد، رافقهم صابر عطيه دويب ومحمود مصطفى مفتشى الآثار.

وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
وفود سياحية ماليزية في قصر قارون ويابانية في هرم اللاهون بالفيوم
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وفد سياحي مصر ماليزيا اخبار

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