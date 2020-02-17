جامعة المنصورة تنظم ندوة "مخاطر وأعراض فيروس كرونا"



وشدد كل منهما على خطورة الفيروس لانه مستجد وينتشر بسرعة تفوق سرعة انتشار فيروس السارس الذى تسبب فى وفاة ٧٤٧ فرد خلال عامى ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وإصابة ما يقرب من ٨ آلاف حالة وفيروس الميرس الذى تسبب خلال عام ٢٠١٢ فى نفس العدد من الوفيات والإصابات، حيث تسبب كورونا منذ ظهوره فى ديسمبر ٢٠١٩ وحتى الآن فى وفاة ما يقرب من ١٨٠٠ شخص وإصابة ما يقرب من ٦٨ ألف مواطن.



وتم تدريب الحضور على كيفية ارتداء الكمامات الواقية واستخدامها والتنوية بوجود أماكن حجر صحى للمشتبه فى إصابتهم بالفيروس داخل مستشفيات جامعة المنصورة

شهدت جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، ندوات توعية بـ "مخاطر وأعراض وطرق الوقاية من فيروس كرونا".واستضافت كلية التربية الرياضية والآداب جامعة المنصورة حملة التوعية بفيروس كورونا التى ينظمها كل من الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وفريق طلاب المحروسة لخدمة المجتمع تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن استراتيجية الجامعة للتوعية بالفيروس فى كافة كليات الجامعة ومراكزها الطبية ومستشفياتها بالتعاون مع كليتى الطب والتمريض بالجامعة.حاضر فى كلية الآداب الدكتورة كريمة الشامى الأستاذ بكلية التمريض جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب بحضور الدكتور علاء عبد الستار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مصطفى أمين مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة المنصورة، الدكتور كريم عبد الغنى منسق فريق طلاب المحروسة بكلية الآداب، الطالب على إبراهيم ممثل غن فريق طلاب المحروسة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة عدد من أساتذة وطلاب كلية الآداب.كما حاضر فى كلية التربية الرياضية الدكتورة نهال حمدى مدرس الميكروبايولوجى بكلية الطب جامعة المنصورة بحضور الدكتور أمر الله البساطي عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور حمدى القليوبى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الطالب مصطفى الأشعل ممثل فريق طلاب المحروسة لخدمة المجتمع، وعدد من أساتذة وطلاب كلية التربية الرياضية.وأشارت الدكتورة كريمة الشامي الأستاذ بكلية التمريض جامعة المنصورة والدكتورة نهال حمدى المدرس بقسم المايكروبايولوجى بكلية الطب جامعة المنصورة إلى أعراض الإصابة بالفيروس والتى تعد شبيهة بأعراض نزلات البرد والإنفلونزا وطرق انتقال الفيروس المباشرة عن طريق الرزاز المتطاير من المصاب بالفيروس خلال السعال والعطس وغير المباشرة عند لمس الأيدى والأنف دون غسيل الأيدي الاسطح الملوثة بالعدوى والتواجد بالاماكن المزدحمة.وأضافت كل منهما ان طرق الوقاية من الفيروس تتمثل فى غسل الإيدى واستخدام المناديل عند السعال والنوم عدد ساعات كافية ولبس الكمامات فى الأماكن المزدحمة وتجنب التواجد بجوار اى شخص تظهر عليه اعراض امراض الجهاز التنفسى وتناول المياة باستمرار والنظافة العامة.