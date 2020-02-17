ميلان وتورينو اليوم 17/2/2020 في الدوري الإيطالي | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي





ميلان وتورينو، يواجه فريق ميلان الإيطالي نظيره تورينو مساء اليوم الإثنين، على ملعب "سان سيرو" معقل الروسونيري، في إطار ختام منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" 2020/2019.





موعد مباراة ميلان وتورينو في الدوري

ستُقام مباراة ميلان وتورينو في الدوري مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتورينو في الدوري

وسيتم إذاعة مباراة ميلان وتورينو في الدوري بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 4" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 4.





تشكيل ميلان المتوقع لمباراة تورينو في الدوري





حراسة المرمى: جيانلويجي دروناروما.

خط الدفاع: دافيد كالابريا - سيمون كيير - أليسيو رومانيولي - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فرانك كيسي - هاكان تشالهان أوغلو - إسماعيل بن ناصر - صامويل كاستييخو.

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش - أنتي ريبيتش.



ويحتل ميلان المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل تورينو المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.





ويسعى ميلان في مباراة اليوم أمام تورينو، لمصالحة جماهيره بعد تعثره المفاجئ في لقاء الديربي أمام إنتر ميلان بالجولة الماضية بنتيجة 2/4.