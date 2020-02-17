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فوز المريخ ومنتخب السويس وجمهورية شبين وتعادل سيراميكا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:53 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أقيمت خمسة مباريات، اليوم الإثنين، في إفتتاح الجولة 15 للمجموعة الثانية للقسم الثاني، حيث سقط فريق سيراميكا في فخ التعادل خارج ملعبه، أمام فريق الزرقا، بهدف لكل منهما.

تقدم أحمد غنيم لسيراميكا في الدقيقة 25 من الشوط الثاني وتعادل محمد عصام للزرقا في الدقيقة 30.

وحقق فريق المريخ بقيادة أحمد العجوز الفوز خارج ملعبة على فريق كوكاكولا بهدف محمود اجوجو في الدقيقة 6 من الشوط الأول .

وفاز فريق منتخب السويس على حساب فريق النجوم بهدف محمد السيد شيكا في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

وتعادل فريق القناة مع فريق الداخلية بدون أهداف، وفاز فريق جمهورية شبين على فريق الترسانة بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما تقدم محمد خالد لشبين في الدقيقة 25 من الشوط الأول وتعادل إيهاب فؤاد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وإدرك جمهورية شبين هدف الفوز في الوقت الضائع من الشوط الثاني عبر اللاعب محمود شعلان.

وتختتم الجولة عصر الثلاثاء، بلقاء بتروجت مع النصر على ملعب بتروسبورت.


ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 30 نقطة
2- الداخلية 25 نقطة
3- منتخب السويس 23 نقطة
4- النجوم 21 نقطة
5- جمهورية شبين 20 نقطة
6- القناة 20 نقطة
7- بتروجت 19 نقطة
8- النصر 19 نقطة
9- كوكاكولا 17 نقطة
10- الترسانة 14 نقطة
11- المريخ 14 نقطة
12-الزرقا9 نقاط
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