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عاجل| المدرعة الفتاكة.. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:52 م
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المدرعة سينا 200
المدرعة سينا 200
كريم وزيري
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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، متمثلة في شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "م300" بمساحة 371 فدانًا، حيث يعمل بمجال إنتاج الأسلحة والذخيرة صغيرة، متوسطة، ثقيلة، الطبنجات، البنادق الآلية، والرشاش المتعدد.

كما ظهرت في الافتتاح، أول صورة لمركبة القتال المدرعة المصرية سينا "200" إنتاج مصنع 200 الحربي.


المدرعة سينا 200 إنتاج المصانع الحربية
المدرعة سينا 200 إنتاج المصانع الحربية
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الكلمات المفتاحية

شركة أبو زعبل الفجر السيسي

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