"معلش استلفت الشنب".. هكذا سخر كريم عبد العزيز من شارب أمير كرارة

سخر الفنان كريم عبد العزيز، من شارب الفنان أمير كرارة، في مسلسل "كلبش"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشر كريم صورة جديدة له، من كواليس تصوير فيلم "كيرة والجن"، وعلق على الصورة قائلاً: "معلش يا أمير استلفت الشنب هعمل مشهد بس".



يشار أن فيلم "كيرة والجن"، مأخوذ عن رواية "1919"، للكاتب أحمد مراد، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، ومن إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجي.



ويتحدث الفيلم عن حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة ١٩١٩، كما يتناول واقع المجتمع المصري خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.