Advertisements
Advertisements
Advertisements

"معلش استلفت الشنب".. هكذا سخر كريم عبد العزيز من شارب أمير كرارة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
سخر الفنان كريم عبد العزيز، من شارب الفنان أمير كرارة، في مسلسل "كلبش"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر كريم صورة جديدة له، من كواليس تصوير فيلم "كيرة والجن"، وعلق على الصورة قائلاً: "معلش يا أمير استلفت الشنب هعمل مشهد بس".

يشار أن فيلم "كيرة والجن"، مأخوذ عن رواية "1919"، للكاتب أحمد مراد، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، ومن إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجي.

ويتحدث الفيلم عن حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة ١٩١٩، كما يتناول واقع المجتمع المصري خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. بيان رسمي من ريال مدريد بشأن لاعبه الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

منذ ساعة و نصف

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 11 ساعة

لويس سواريز يصدم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| المدرعة الفتاكة.. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمير كرارة يبدأ تصوير مسلسل "كلبش 3" في هذا الموعد

أبطال مسلسل "كلبش 3" يستأنفون التصوير في المقطم

سليم الأنصاري لـ بائع الورد في "كلبش 3": "انت مش شايف الشنب"

كريم عبدالعزيز وأحمد عز يبدآن تصوير "كيره والجن 1919" ديسمبر المقبل

بطولة كريم عبدالعزيز.. وائل عبدالله يحتفل ببدء تصوير "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" (صور)

على طريقته الخاصة.. كريم عبد العزيز يوجه شكرا لجمهوره لهذا السبب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:37 م

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

03:29 م

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

05:02 م

عاجل| المدرعة الفتاكة.. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status