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عودة إيراني متهم بانتهاك العقوبات الأمريكية إلى بلاده من ألمانيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:53 م
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علم إيران
علم إيران
ترجمة: دينا الشريف
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صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاثنين، أن رجلًا إيرانيًا متهمًا بانتهاك العقوبات الامريكية، واحتجز في المانيا أطلق سراحه، وعاد إلى إيران بعد جهود دبلوماسية من طهران.

ونقل التلفزيون الايراني الرسمي عن المتحدث باسم عباس موسوي، قوله ان الرجل احمد خليلي توجه الى بلاده مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي كان في المانيا لحضور مؤتمر ميونيخ الامني. ورفضت السلطات الألمانية التعليق على القضية.

وأعلن وزير الخارجية، موسوي، بحسب التلفزيون الرسمي، قُبض على السيد أحمد خليلي، المواطن الإيراني، في ألمانيا بناءً على طلب من وزارة العدل الأمريكية وخضع للتسليم إلى أمريكا بحجة انتهاك العقوبات الأمريكية غير القانونية والقاسية، أطلق سراحه الليلة الماضية وأُعيد إلى الوطن. نقلًا عن رويترز.

ولم يوضح المتحدث كيف كان الخليلي قد انتهك العقوبات الأمريكية، لكنه قال: إنه أطلق سراحه من خلال "مشاورات دبلوماسية مكثفة وبالتعاون الفعال بين القضاء الإيراني، وقسم الاستخبارات بالحرس الثوري".

ولم يشرح موسوي كيف ساهم القضاء الإيراني أو جناح الاستخبارات في الحرس الثوري، أقوى قوة عسكرية في إيران، في قرار إطلاق سراح الخليلي.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ مقتل قاسم سليماني، القائد العسكري الأبرز للجمهورية الإسلامية، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد يوم 3 يناير. وردت إيران بقصف صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق بعد أيام.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصفقة النووية لعام 2015 بين إيران والقوى الست في عام 2018، وأعادت واشنطن فرض العقوبات التي دمرت اقتصاد الجمهورية الإسلامية.

وتم إطلاق سراح صيني أمريكي معتقل في إيران عام 2016، واتُهم فيما بعد بالتجسس في ديسمبر، وتم إطلاق سراح إيراني مسجون من جانب واشنطن في المقابل، وتم نقلهما إلى بلادهما.

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