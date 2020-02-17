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محللة سياسية: على الشرعية اليمنية تقليم أظافر حزب الإصلاح

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:54 م
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المحللة السياسية الخليجية نورا المطيري
المحللة السياسية الخليجية نورا المطيري
وكالات
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صرحت الكاتبة والمحللة السياسية الخليجية نورا المطيري، اليوم الإثنين، بأنه "من غير المنطق أن يضع الجميع مسئولية اليمن على عاتق المملكة العربية السعودية".

وقالت المطيري، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات لقصيرة "تويتر": "أخشى أن الجميع بات يضع مسؤولية اليمن على عاتق السعودية، وهذا غير منطقي على الإطلاق".

وأضافت: أن السعودية تحاول المساعدة، العبء والمسؤولية على اليمنيين أنفسهم، على الشرعية بالدرجة الأولى لضبط وتقليم أظافر حزب الإصلاح وهيكلة الجيش ليصبح جاهزا فعلا في اقتلاع الانقلابيين، وتنفيذ اتفاق الرياض.

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محللة سياسية حزب الإصلاح اليمن الشرعية اليمنية الإصلاح اليمني

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