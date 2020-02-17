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النهضة تطرح امكانية سحب الثّقة من حكومة الشاهد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:51 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالإعلام خليل البرعومي، انطلاق نقاشات داخل الحركة بخصوص الفرضيات الممكنة في حال عدم التوافق بخصوص حكومة الياس الفخفاخ المقترحة.

ومن الفرضيات التي ستناقشها النهضة، هي سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها يوسف الشاهد، واختيار شخصية أخرى من قبل بعض الكتل البرلمانية الموافقة على التمشي ذاته، بحسب ما أفاد به البرعومي في تصريح صحفي.

ويذكر أنه من المنتظر أن يلتقي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي برئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، ظهر اليوم الإثنين 17 فيفري 2020، في محاولة لتقريب وجهات النظر في علاقة بتشكيل حكومة إلياس الفخفاخ.
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