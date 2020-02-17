وفد من "استونيا لعلوم الحياة" يزور جامعة المنصورة

التقى الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، وفدا من جامعة استونيا لعلوم الحياة.



ويضم الوفد الدكتور ديفيد أرني، تخصص الطب البيطري، والدكتورة راؤول أوميل تخصص اقتصاد، والدكتورة ليز مولك، مسئولة العلاقات الدولية



وتضمن اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين الجامعتين ضمن إطار أنشطة برنامج الأيراسموس لتبادل أعضاء هيئة التدريس والخطة الاستراتيجية للجامعة لتدويل التعليم.



وعقب اللقاء تم عقد لقاء مع أعضاء مكتبة العلاقات الدولية بجامعة المنصورة.



وقام الوفد بجولة في بعض كليات الجامعة شملت زيارة كل من كلية الزراعة وكلية الطب البيطري.



وسيقوم أعضاء الوفد بإلقاء محاضرات في كلية الطب البيطري وعقد لقاء بأعضاء هيئة التدريس في الكلية.