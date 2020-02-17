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باكستان.. مقتل 8 وإصابة 14 في انفجار بمدينة كويتا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:48 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأُصيب 14 آخرون نتيجة انفجار وقع بالقرب من نادي كويتا للصحافة في مدينة كويتا، في باكستان.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، وقع الانفجار وسط مظاهرة دينية مستمرة بالقرب من النادي. ووفقًا للتقارير، أحرق الانفجار القوي عشرات السيارات المتوقفة قريبًا في الهواء.

تحقق الشرطة في سبب الانفجار، بينما لم تؤكد السلطات بعد ما إذا كان الانفجار قد استهدف المتظاهرين.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين باكستانيين، أن الانفجار ناجم عن مهاجم انتحاري.

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