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محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول قبل السفر الي اسبانيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:46 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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اختتم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تدريباته اليوم الاثنين مع فريقه قبل السفر الي اسبانيا استعدادا لمواجهة نظيره نادي اتلتيكو مدريد ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني غدا الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتطير بعثة نادي ليفربول الإنجليزي الي العاصمة الاسبانية مدريد بعد قليل للدخول في معسكر مغلق قبل المواجهة الهامة التي تنتظره في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستجمعه أمام نادي اتلتيكو مدريد الإسباني.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح هو حامل لقب البطولة الأوربية بعد الفوز في المباراة النهائية الموسم الماضي أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.
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