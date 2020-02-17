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مد أجل الحكم على 16 متهما بالإتجار في البشر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:46 م
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين، بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على 16 متهما بالإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، لجلسة الغد.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة. 

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين من الأول حتى الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص.
وأوضح أن الجماعة تعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولى الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها.

وأردف أن المتهمين الخامس والسادس والسابع  يصطحبون أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 لـ130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.

ونوه بأن المتهمين من التاسع حتى الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها.

ولفت إلى أن المتهمين العاشر والحادي عشر والخامس عشر يستقطبون المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع المستندات اللازمة، للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها.

واستكمل أن المتهمة الثالثة عشر  تصطحب المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات لسفارات دول أجنبية، زاعمة كونها والدتهم، توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول، وقيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 لـ150 ألف جنيه عن المهاجر.
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الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة قضية حوادث إتجار في البشر

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