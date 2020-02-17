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رئيس جامعة بني سويف: برامج تدريبية لتأهيل الخريجين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:46 م
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اللقاء
اللقاء
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تسعى من خلال المشاركة المجتمعية لتدريب وتأهيل خريجي كليات الجامعة من خلال البرامج التدريبية المتنوعة لربط التعليم بسوق العمل.

وقال: إنه سيتم بحث الخدمات التي يقدمها البنك لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمتمثلة في المحفظة الإلكترونية والتي من خلالها يستطيع الفرد دفع كافة الفواتير إلكترونيًا.

وجاء ذلك، في تصريحات صحفية، خلال استقبال رئيس الجامعة لوفد رفيع المستوى من بنك مصر؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين لخدمة المجتمع السويفي.

وحضر اللقاء عادل عبد اللطيف، رئيس قطاع فروع بنك مصر، وجمال عز الدين، مدير منطقة شمال الصعيد، ورضا محمود، نائب منطقة شمال الصعيد والدكتور شعبان مبارز، المستشار المالي لرئيس الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن بنك مصر حريص على تفعيل التعاون مع جامعة بني سويف والتي تعد من كبرى الجامعات المصرية نظرًا لتميزها العلمي والطبي والخدمي.

وأضاف أن البنك يُعد أداة مالية وطنية يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية بما يسهم في دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل وتنمية المجتمع.

يُذكر أن بنك مصر شارك فى العديد من البروتوكولات والمبادرات التى تدعم المشروعات، الصغيرة والمتوسطة.
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