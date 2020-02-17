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«شووت» NOW مشاهدة مباراة ميلان وتورينو يلا شوت بث مباشر Milan LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ميلان Milan

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:46 م
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مشاهدة مباراة ميلان
مشاهدة مباراة ميلان
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أحداث البث المباشر اليوم ، مشاهدة مباراة ميلان وتورينو ، لقاء شبه متكافئ بين الفريقين ، في المستوي للموسم الحالي ، أي سي ميلان في موسم ليس جيد وتراجع في الأداء في الفترة الأخيرة ليكون في منتصف ترتيب جدول الدوري ، سيحاول اليوم الفوز بالمباراة لاحتياجه المزيد من النقاط في الفترة الحالية ليحاول الوصول إلي الفرق المتقدمة في الدوري الإيطالي.

ننتظر مواجهة جديدة بين بين فريقي ميلان وتورينو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ، والساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة ، ومن المنتظر نقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 4 بتعليق المعلق محمد بركات..

مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر عبر أحداث اليوم خدمة بدون رسوم لمتابعي وعشاق كرة القدم العربية ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الايطالي في توقيت الساعة 21:45 بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الساعة 22:45 بالتوقيت فى الرياض فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين..


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