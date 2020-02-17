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«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Milan رابط مباشر ميلان KORA ONLINE

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:45 م
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مشاهدة مباراة ميلان
مشاهدة مباراة ميلان
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مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر عبر أحداث اليوم خدمة بدون رسوم لمتابعي وعشاق كرة القدم العربية ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الايطالي في توقيت الساعة 21:45 بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الساعة 22:45 بالتوقيت فى الرياض فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين..

مشاهدة مباراة ميلان وتورينو مباشر
يمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ميلان وتورينو مباشر، نتابع معكم البث المباراة لمباراة ميلان وتورينو ، في حالة توقف بث المباراة يمكنكم أعادة تحميل الصفحة.

شاهدة مباراة ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي اليوم 17/02/2020

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز في لقاء اليوم بعد أن تعرض لخسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي انتر ميلان فى الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، رغم تقدمه في الشوط الأول بهدفين دون رد، ومن بعدها تعادل على ملعبه أمام يوفنتوس 1-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

ويعتمد ميلان في لقاء اليوم على مهاجمه السويدى المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش والذى سجل هدفا وصنع آخر في مواجهة الانتر الأخيرة، فيما سيكون المهاجم أندريا بيلوتى والذى سجل 8 أهداف حتى الآن في الدورى الإيطالى ورقة تورينو الرابحة فى لقاء اليوم.

 يستضيف نادي إيه سي ميلان فريق تورينو يوم الأثنين القادم على ملعب سان سيرو في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي:

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي:

beIN Sports HD 4

SuperSport 9 / HD

Premier Sports 1 HD

C More Fotball

ميلان و تورينو الساعة 9.45 علي قناة 4


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