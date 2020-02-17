«يلا شوت» Milan مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ميلان إبراهيموفيتش اليوم NOW

شاهدة مباراة ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي اليوم 17/02/2020





ويسعى ميلان لتحقيق الفوز في لقاء اليوم بعد أن تعرض لخسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي انتر ميلان فى الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، رغم تقدمه في الشوط الأول بهدفين دون رد، ومن بعدها تعادل على ملعبه أمام يوفنتوس 1-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.





ويعتمد ميلان في لقاء اليوم على مهاجمه السويدى المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش والذى سجل هدفا وصنع آخر في مواجهة الانتر الأخيرة، فيما سيكون المهاجم أندريا بيلوتى والذى سجل 8 أهداف حتى الآن في الدورى الإيطالى ورقة تورينو الرابحة فى لقاء اليوم.





يستضيف نادي إيه سي ميلان فريق تورينو يوم الأثنين القادم على ملعب سان سيرو في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.





موعد مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي:





تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي:





beIN Sports HD 4





SuperSport 9 / HD





Premier Sports 1 HD





C More Fotball





ميلان و تورينو الساعة 9.45 علي قناة 4



