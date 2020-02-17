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رانيا منصور زوجة أحمد فهمي في "أسود فاتح"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:33 م
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رانيا منصور
رانيا منصور
يارا أحمد
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تشارك الفنانة رانيا منصور، في مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

 

أكدت رانيا بأنها تجسد شخصية يدعي أسمها آيه، وهي متزوجة من خالد والذي يقدم هذه الشخصية الفنان أحمد فهمي ولديها منه بنت وهي زوجه محبه ومخلصه لزوجها لأبعد الحدود.

 

أضافت رانيا بإن معظم مشاهدها بصفة مباشرة مابين الفنان أحمد فهمي والفنان شريف سلامة وغيرها من التعامل مع النجوم المشاركين في العمل.

 

أشارت رانيا بأنها في غاية السعادة للتعامل مع مخرج العمل كريم العدل الذي يجعل اللوكيشن بصفه مباشرة يسوده جو من المرح والانبساط ويجيد التعامل مع كل مشهد علي أنه ماستر سين مهما كان المشهد بسيط .

 

تدور أحداث مسلسل "أسود فاتح " في إطار إجتماعي يحيطه الإثارة والتشويق ويتم تصويره بالكامل في لبنان.

 

جدير بالذكر بأن مسلسل "أسود فاتح" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة هيفاء وهبي ، شريف سلامة، أحمد فهمى، رانيا منصور ، روجينا ، معتصم النهار، فراس سعيد، صبري فواز ، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح وهو من سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج كريم العدل.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث وهي حكاية بدله جديدة وهي من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد جمعة .

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