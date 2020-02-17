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عودة القوات الدنماركية إلى قاعدة الأسد في العراق أول مارس
الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:22 م
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مـحــمد حســــــــــين
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صرح وزير الدفاع الدنماركي، ترين برامسن، اليوم الاثنين، بأن الدنمارك سترسل أفرادها العسكريين مرة أخرى إلى قاعدة الأسد الجوية في العراق في الأول من مارس، بعد أن نقل بعضهم مؤقتًا إلى الكويت لأسباب أمنية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
كان لدى الدنمارك نحو 130 فردًا متمركزين في قاعدة الأسد الجوية كجزء من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش".
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