عودة القوات الدنماركية إلى قاعدة الأسد في العراق أول مارس

صرح وزير الدفاع الدنماركي، ترين برامسن، اليوم الاثنين، بأن الدنمارك سترسل أفرادها العسكريين مرة أخرى إلى قاعدة الأسد الجوية في العراق في الأول من مارس، بعد أن نقل بعضهم مؤقتًا إلى الكويت لأسباب أمنية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".