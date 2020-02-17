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فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:29 م
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فايلر
فايلر
محمد الصو
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستعانة بخدمات النيجيري جونيور أجايي بشكل أساسي خلال مباراة الفريق أمام الزمالك، بالسوبر المصري.

ويأتي استقرار فايلر، بسبب رغبته في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها مؤخرًا، فضلًا أنه يشهد تفوق ملحوظ أمام المارد الأبيض في المباريات التي تجمعهما سويًا.

من ناحية أخرى، يدرس السويسري استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق من التشكيل الأساسي، والاحتفاظ به على دكة البدلاء، والاستعانة به حسب مجريات اللقاء.

وغادرت منذ قليل بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة، متوجهة للإمارات على أن تصل في الثامنة والنصف مساء اليوم، ويخوض مرانًا استشفائيًا بفندق الإقامة.

ومن المقرر أن يشهد مران الفريق غدٍ الثلاثاء، فرض السرية حيث سيكون مرانًا مغلقًا بأوامر من المدير الفني، والذي طالب بعدم حضور الإعلام.

وكان فايلر أعلن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك والتي جاءت كالآتي:-

شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.
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