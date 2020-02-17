تعيين اللواء واصف عدلي رئيسًا لمدينة مرسى علم

أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، صباح اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين اللواء واصف عدلي السيد، رئيسًا لمدينة مرسى علم، نقلًا من رئيس حي جنوب الغردقة.



وأكد المحافظ على أنه يقدم كل الدعم لخدمة المواطنين، ولن يسمح بوجود أي مخالف، مشددًا على أنه منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضي، أرسى مبدأ الثواب والعقاب، فكما يتم إقالة واستبعاد المقصرين، يتم تصعيد المتميزين في العمل، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون مع المخالفين.