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ارتفاع مؤشر السوق السعودي في نهاية جلسة اليوم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:25 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.5 % عند 7873 نقطة (+ 36 نقطة)، وسط تداولات قليلة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.4 مليار ريال، هي الأدنى في نحو شهرين ونصف.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الإثنين بنحو 0.91 % عند 33.10 ريال للسهم.

كما أنهت أسهم “بنك ساب” و”السعودي الفرنسي” و”مصرف الإنماء” و”موبايلي” و”جبل عمر”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

شركة النفط "أرامكو":

هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.
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الكلمات المفتاحية

نفط مؤشر السوق السعودي أرامكو

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