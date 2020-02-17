تايلاند.. الجيش يعتزم نقل السيطرة على أراض تجارية إلى "المالية"

وافق الجيش التايلاندي، اليوم الاثنين، على نقل الرقابة الإدارية على 160 ألف هكتار من الأراضي التجارية إلى وزارة المالية في محاولة لإصلاح ممارساتها التجارية

بعد أن نفذ جندي هجومًا بمجمع تجاري وقتل 29 بينهم المنفذ.