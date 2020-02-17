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تايلاند.. الجيش يعتزم نقل السيطرة على أراض تجارية إلى "المالية"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:02 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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وافق الجيش التايلاندي، اليوم الاثنين، على نقل الرقابة الإدارية على 160 ألف هكتار من الأراضي التجارية إلى وزارة المالية في محاولة لإصلاح ممارساتها التجارية بعد أن نفذ جندي هجومًا بمجمع تجاري وقتل 29 بينهم المنفذ.

وتعهد قائد الجيش، الجنرال أبيرات كونجسومبونج، بتنظيف كبير لأنشطة الجيش التجارية، والتي تولد دخلاً سنوياً يبلغ حوالي مليار باهت (32 مليون دولار). وهي تشمل ملاعب الجولف وساحات الملاكمة وسباق الخيل والأندية الرياضية والفنادق ومحطات الوقود، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال اللواء تيراوات بونياوات، رئيس أركان الجيش: "من الآن فصاعدًا، سيقوم الجيش بتسليم العديد من المشاريع إلى وزارة الخزانة للنظر في كيفية المضي قدمًا، وفقًا لقوانينها ولوائحها".

التحويل يعني أن إيرادات الشركات ستذهب مباشرة إلى الدولة. ستذهب بعض الأرباح نحو رفاهية أفراد الجيش.

من جانبه، قال براسونج بونتانيت، السكرتير الدائم لوزارة المالية: "لا يمكنني حتى الآن تحديد مقدار الربح الذي تحققه الشركات العسكرية لأن علينا العمل عليه".

وأضاف: "سنجمع المهنيين لجعل هذه الشركات مفيدة لرفاهية الجنود وتحسين الشفافية".

وقتل الرقيب الرائد جاكرابانث توما، 29 شخصًا وجرح 57 خلال هياج استمر 19 ساعة الأسبوع الماضي بعد أن أطلق النار على قائده وأقربائه في نزاع عمل. ثم قتل الجندي البالغ من العمر 32 عامًا.

ألقت الحادثة الضوء على تورط الجنود المشكوك فيه في الأنشطة التجارية للجيش، في بلد خرج للتو من الحكم العسكري المباشر.

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