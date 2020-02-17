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تعرف على المعايير الجديدة لإختيار القيادات الإدارية في جامعة بني سويف

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:21 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، وضع معايير لإختيار عدد من الوظائف القيادية الإدارية بالجامعة، يأتي على رأسها الكفاءة الإدارية والتنظيمية، والمهارات القيادية، والخبرات السابقة، والتاريخ الوظيفي، والسمات الشخصية، والمهارات والقدرات العملية، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بالقيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي.

جاء ذلك خلال ترأسه لجنة اختيار القيادات الجامعة، بحضور أعضاء اللجنة، لاختيار عدد من الوظائف القيادية كان قد سبق الإعلان عن التقدم لها، وهي: أمين عام الجامعة المساعد بشرق النيل، ومدير عام كلية تجارة، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفى الجامعي، ومدير عام المشتريات والمخازن.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت المتقدمين للوظائف، وأهم الانجازات والمقترحات المقدمة من كل مرشح، حيث تم وضع معايير يأتي على رأسها الكفاءة الإدارية والتنظيمية والمهارات القيادية والخبرات السابقة والتاريخ الوظيفي والسمات الشخصية والمهارات والقدرات العملية، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بالقيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي.

وضمت لجنة الاختيار عميد كلية الحقوق، ووكيل كلية التجارة، ومدير مركز تنمية الموارد البشرية، وسكرتير عام المحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان، لإجراء المقابلة مع المتقدمين للوظائف القيادية بالجامعة.
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