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فيجو يتحدث عن ميزة زيدان.. ويتوقع الفائز بالكلاسيكو ودوري أبطال أوروبا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:19 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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تحدث لويس فيجو نجم ريال مدريد السابق، عن كلاسيكو برشلونة والملكي والمقرر إقامته يوم 1 مارس القادم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، كما علق على أداء الميرينجي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

 

وقال لويس فيجو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "لم أكن أشعر بالضغط عندما انتقلت إلى ريال مدريد بقيمة كبيرة، فأنا لا أهتم إن كانت قيمتي 60 أم 40 أم حتى 30 مليون يورو، وبالطبع السوق تغيّر كثيرًا عن السابق ولا أحد كان يتوقع بأن السوق سيصل إلى هذا الحد".

 

وتابع: "الكلاسيكو ؟ الأفضلية لريال مدريد لأنه سيلعب في ملعبه، فهو عاملٌ مؤثر ولكن بالطبع كل شيء ممكن، ولا يهم من كان أفضل أم أسوأ".

 

وأضاف: "لقب الدوري ؟ لازال هناك الكثير من الأسابيع القادمة، والفارق بسيط بين الفريقين، والمنافسة في المواسم الأخيرة كانت دائمًا بين ريال مدريد وبرشلونة وبالطبع هذا الموسم ليس مختلفًا".

 

وواصل فيجو: "دوري الأبطال ؟ أرى ليفربول قويًّا جدًّا ولكن سباق الأبطال لا يعتمد على ما أنت عليه الآن، فهو لا يهتم بما تقدّمه طوال الموسم، وكلاهما (ريال مدريد وبرشلونة) مفضّلان لتحقيق هذه البطولة حيث كل شيء ممكن".

 

واختتم: "زيدان ؟ لا أحد أفضل منه في قيادة الفريق بغض النظر عن اللحظات المعقدة التي واجهها، هذه كرة القدم حيث لا يمكنك الفوز دائمًا، ما يجب عليك فعله هو الثقة بأنك قادرٌ على تحقيق شيء".

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