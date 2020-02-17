Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف شهد ملف حقوق الإنسان طفرة في مصر؟

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:18 م
Advertisements
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ياسمين مبروك
Advertisements
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم مصر، عمل على الاهتمام بحقوق المواطن على كافة المستويات، حيث شهد ملف حقوق الإنسان، طفرة واسعة، عكس الادعاءات والأكاذيب المشبوهة التي تتعمد المنظمات الخارجية المشبوهة إطلاقها.

حقوق الإنسان في عهد السيسي
يشهد ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح، طفرة واسعة على كافة المستويات، ليست على مستوى السجون أو الأقسام فقط، بل تطرقت إلى الاهتمام بحقوق المواطن في التعليم والصحة.

وتعيش مصر أزهى عصور حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أرسى مبادئ المواطنة، ورسّخ قبول الرأي والرأي الآخر، وأعلى من حقوق الإنسان فأصبحت تشمل حقه في حياة كريمة.

ولا يوجد في عهد السيسي، سجناء رأي أو سياسيين، فجميع المقبوض عليهم تم ضبطهم خلال ارتكاب أفعال وأعمال تشكل في نظر القانون، جرائم جنائية، من خلال تحقيقات تجريها النيابة العامة، كما لا يوجد في مصر أي حالة اختفاء قسري واحدة، مجرد مزاعم تطلقها المنظمات الممولة.

ولعل مقولة الرئيس السيسي الرائعة، للرد على ادعاءات الخارج بشأن حقوق الإنسان في مصر، خير رد على احتلاف الرؤى، حيث وجه حديثه لقادة أوروبا في القمة "العربية ـ الأوروبية" بمدينة شرم الشيخ، قائلا؛
"أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا، نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم". هكذا حول اختلاف الرؤى بشأن حقوق الإنسان.

زيارات حقوق الإنسان
قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيارات متتالية، للسجون والأقسام، حيث أكد المحتجزين أو السجناء، أن ادعاءات الغرب كاذبة، بشأن سوء معاملتهم، وأن معاملتهم جيدة وعدم تعرضهم لانتهاكات أو المساس بحقوقهم، بما يؤكد كذب أي إدعاءات قد يتحدث عنها الخارج بشأن سوء معاملة أيا من السجناء أو المحتجزين، كما أنه يتم اتباع الإجراءات القانونية مع أي متهم في ضوء الدستور والقانون ولا يمس إطلاقا.

توضيح الصورة في الخارج
استطاعت الدولة المصرية، توضيح الصورة الحقيقية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومواجهة كافة الادعاءات التي كانت تنشرها منظمات حقوقية مشبوهة بجانب جماعة الإخوان حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وبالفعل أشادت 110 دولة بملف مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمات مشبوهه حقوق الانسان في مصر حقوق الانسان اخر الاخبار اخبار مصر

أخبار تهمك

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تحذر المصريين من الكمامات

منذ حوالي 6 ساعات

لويس سواريز يصدم برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سواريز

منذ ساعة و نصف

فضيحة جديدة تهدد برشلونة

منذ ساعة

فيجو يتحدث عن ميزة زيدان.. ويتوقع الفائز بالكلاسيكو ودوري أبطال أوروبا

منذ 38 دقيقة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ ساعة

أول قرار من فايلر للاعبي الأهلي في رحلة الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

منذ 36 دقيقة

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:01 م

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

01:10 م

عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

03:21 م

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

02:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status